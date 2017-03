Lui ci è già passato: dal Napoli alla Juve. Da idolo a nemico. E dunque sa perfettamente cosa può accadere al primo ritorno al San Paolo. "Ma lo sa anche Higuian", dice al Corriere dello Sport Ciro Ferrara, fresco di esonero cinese dal Wuhan Zallai. "Al San Paolo credo che l'accoglienza per il Pipita sarà variegata: arriveranno i fischi, certo, ma qualcuno ostenterà anche indifferenza. Non conosco personalmente Higuin,però credo che essendo un fuoriclasse non si lascerà spaventare. Anzi. I fischi potrebbero esaltarlo". Risultato finale? "La Juve vincerà lo scudetto alla fine, ma in 90 minuti il Napoli può farcela. Il divario c'è, ma in una partita secca gli azzurri possono colmarlo".