Chiuso di fatto l'accordo tra Sampdoria e Torino per Rossettini, con i granata che hanno chiesto 48 ore di tempo per trovare un sostituto dopo aver dato l'assenso al trasferimento del centrale per 1,8 milioni di euro, il club blucerchiato lavora su altre due piste per rinforzare la difesa. Arriverà un altro rinforzo nel reparto arretrato, e i prescelti restano Gianmarco Ferrari e Omar Colley.



Si tratta di due operazioni molto difficili da chiudere. Anzi, per la verità nei giorni scorsi i due giocatori sembravano definitivamente sfumati, a causa della volontà di Sassuolo e Genk. Entrambe le squadre li avevano di fatto dichiarati incedibili, tanto da rifiutare le ricche offerte doriane. Per Ferrari la Samp era arrivata a 8 milioni e mezzo, a fronte di una richiesta da parte dei neroverdi di 10 milioni, mentre la proposta per Colley è ferma a 7 milioni. Anche in questo caso, il Genk vuole circa 10 milioni.



I negoziati però potrebbero riprendere: a scriverlo è l'edizione genovese de La Repubblica. Secondo il quotidiano la volontà di Ferrari, intenzionato a trasferirsi alla Samp, potrebbe rivelarsi fondamentale per sbloccare la trattativa. E lo stesso potrebbe avvenire con Colley, che pare intenzionato a puntare i piedi e a chiedere al Genk la cessione. L'intermediario Vigorelli (procuratore anche di Viviano e di numerosi giocatori del campionato italiano) è al lavoro per sbloccare la trattativa, e per capire se esistono i margini per un trasferimento in Italia di Colley.