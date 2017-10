Massimo Ferrero non ha mai fatto mistero della sua passione per la Roma. Prima di gettarsi a capofitto nel mondo del calcio, diventando presidente della Sampdoria, l'imprenditore tifava appassionatamente per i colori giallorossi. E anche oggi, quando si affrontano i blucerchiati e il club capitolino, per il patron doriano è sempre una partita speciale.



Un conto però sono gli affetti, un altro gli affari. E quando a Ferrero viene chiesto del suo sogno di comprare la Roma, la risposta del presidente della Sampdoria è abbastanza chiara: "A Genova sto benissimo con la Sampdoria, ci sono amore e gloria" ha detto a Il Messaggero, con una delle sue consuete rime. "Nella vita mai dire mai, in giro per Roma tanti ragazzi mi chiedono di prenderla… Ma sto bene dove sto, eh".