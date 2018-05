Nell'organigramma della U.C. Sampdoria figurano tre Ferrero. Uno è ovviamente Massimo, il presidente blucerchiato, gli altri due sono la figlia Vanessa - vicepresidente del club di corte Lambruschini - è il nipote Giorgio, consigliere della società doriana. Il protagonista è ovviamente sempre il Viperetta, ma ieri a ritirare un premio a Genova c'era Vanessa, numero 2 della Samp è ovviamente molto legata alle vicende della squadra di Giampaolo.



Ai margini dell'evento, Vanessa Ferrero ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento attuale della Samp, e ai programmi della sua famiglia per il futuro. "Il bilancio parla da sé, non posso però dire che con questi risultati i big non partiranno, questo dovete chiederlo a chi di dovere" ha detto il vice presidente della Samp, come riporta Sampnews24.com. "L'obiettivo resta quello di fare bene, vogliamo arrivare in Europa: se non questo, il prossimo anno".



La Samp vorrebbe programmare il futuro con il suo attuale allenatore: "Giampaolo ci piace molto, ha il nostro stesso obiettivo, quello di formare e far crescere i giovani" conferma Vanessa. "Da contratto resta, poi vedremo, non si può mai sapere. Il legame con Genova? Dopo un inizio non dei migliori, le cose sono migliorate, ci troviamo molto bene e siamo divisi fra due città. Certamente per il futuro prossimo - conclude - è un legame che durerà".