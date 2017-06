Intervistato da Radio Crc il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato delle mosse future del club blucerchiato partendo dall'operazione Skriniar con l'Inter, passando poi per Schick e Chiriches.



SU SKRINIAR E MURIEL - "Skriniar all’Inter? E’ ormai fatta. Di cifre però non ne parlo. Muriel alla Lazio invece non è vero, non so dove andrà, ma non alla Lazio, è un’invenzione dei giornalisti. Intanto abbiamo preso Caprari".



I RAPPORTI COL NAPOLI - "De Laurentiis è un grande presidente, io non ho il suo spessore. Abbiamo aperto una Next Generation Sampdoria a Roma e stiamo lavorando per farlo anche a Napoli. E’ bello che anche nella Capitale abbiamo una scuola calcio. Chiriches? Se De Laurentiis si decidesse a darcelo, saremo molto felici. Gliel’ho chiesto, il presidente del Napoli sa bene che ci interessa e se ce lo vuole prestare o vendere al prezzo giusto siamo pronti".



SU SCHICK - "Schick? San Culino è stato a mio favore, nella vita ci vuole fortuna. Quando si lavora tanto questo poi ti ripaga".



ILICIC AL POSTO DI BRUNO FERNANDES - "Giampaolo avrà una squadra da Sampdoria, una buona formazione, ma non siamo il Napoli quindi non lotteremo per lo scudetto. Punteremo sempre prima di tutto alla salvezza e poi vedremo dove arriveremo. Bruno Fernandes è stato ceduto, ma abbiamo individuato un degno sostituto. Stiamo lavorando su tre profili: Ilicic per esempio e se abbassano il prezzo lo prendo".