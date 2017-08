Corsa aperta per Patrik Schick: l'Inter lo segue da vicino, la Juventus è tornata sull'attaccante ceco dopo averlo mollato poche settimane fa. Più avanti di tutte però c'è la Roma, come ha confermato ancora Fabrizio Ferrero: "Posso confermare che la Roma è molto avanti rispetto alle altre pretendenti per Schick - ha detto il presidente della Sampdoria a LaRoma24.it - Dell'entourage del giocatore non parlo perché non rispondo di cose che non mi riguardano".