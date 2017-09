Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, spiega come il trasferimento di Patrik Schick all'Inter sia saltato per il blocco imposto dal governo cinese.



"Lui non voleva rimanere, altrimenti lo avrei tenuto un altro anno. Il problema di questi giocatori sono i procuratori, che li trattano come fossero opere d'arte anche se in realtà hanno solo vent'anni. Lo volevano tutti: Monaco, Psg, Juventus, Roma. In giallorosso potrà diventare un principino. Ma sarò onesto: senza il blocco del governo cinese oggi sarebbe all'Inter con Milan Skriniar".