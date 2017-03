Massimo Ferrero è abituato ad uscite anticonformiste e in vista del derby della Lanterna non ha mancato di aggiungere l'ennesima alla propria collezione: "Se vince la Sampdoria vado in campo come la prima volta. Se Dio mi aiuta e i ragazzi fanno una bella gara, faccio arrabbiare Preziosi e canto ‘Dove sta Za-Za’".



BLUCERCHIATI CARICHI - La sua Sampdoria è pronta? "I ragazzi sono carichi e hanno la lampadina accesa. Domani il campo dev’essere come una chiesa, dobbiamo entrare, battezzarli e andare a casa. Segna Muriel? Non lo diciamo, perché finora ci è andata bene e poi qualcuno ci gufa. Siamo tutti ben predisposti, mi aspetto una bella gara".



LA SPERANZA - Il suo desiderio più grande? "Mi auguro che troveremo spazi per colpire. I ragazzi sanno quanto ci teniamo alla partita, siamo 35.000 domani. Mi aspetto una gara bella e divertente e, perché no, un gol al novantesimo così entro in campo e faccio arrabbiare Preziosi".