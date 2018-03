Intervenuto alla presentazione del libro Inter 110, l'ex difensore nerazzurro, Riccardo Ferri, parla della sua storia da calciatore, ovviamente legata alla società di corso Vittorio Emanuele.



“Arrivavo dal settore giovanile e ho esordito a 18 anni. Lo scudetto dei record? È indelebile, non avevamo grandi mezzi rispetto a Milan e Juventus. Si giocava sempre e anche in maniera esagerata, con infortuni che ci portavamo dietro. Lo facevamo con dignità e forza. Quello che racchiude il percorso che ho fatto all’Inter credo sia il senso di appartenenza che oggi manca. Quella cosa che ti porta ad andare oltre l’ostacolo, giocare in emergenza, dare qualcosa in più all’allenatore. È tanto che manco da Appiano Gentile, e nel tornare vengono in mente tanti ricordi: aver potuto scrivere alcune pagine di quel libro è motivo di orgoglio.”