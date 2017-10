Intervistato da "Il Giorno". l'ex difensore nerazzurro, Riccardo Ferri, parla del derby che si giocherà domenica sera.



"Il Milan deve per forza avere motivazioni per affrontare il derby perchè ha uno svantaggio di già sette punti in classifica rispetto all'Inter, che a sua volta non dovrà avere meno rabbia: lì si decide la partita. Se i rossoneri dovessero perdere male, per loro rappresenterebbe una partita-bivio. Sarà un derby che verrà deciso sugli esterni, specie se giocheranno Suso e Bonaventura che fanno la differenza quanto Perisic e Candreva".