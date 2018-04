Dopo @PadovaCalcio e @LivornoCalcio, arriva la terza neopromossa ed è @Lecce_official che torna in #SerieB dopo 6 stagioni. Complimenti alla società salentina per la vittoria del campionato. #FattoreB pic.twitter.com/xpUdJeAfdL — Lega B (@Lega_B) 29 aprile 2018

Serviva una vittoria e vittoria è stata. Ilsi impone per 1-0 in un Via del Mare completamente esaurito in ogni settore sullae centra la risalita in Serie B 6 anni dopo l'ultima retrocessione in Lega Pro.La squadra allenata daha dominato nel corso di tutta la stagione il girone C della Serie C e con una gara di anticipo trova l'agognata promozione nella serie cadetta che era stata più volte sfiorata negli ultimi anni. Basta un gol di