Il Feyenoord è stato informato dal Napoli e dalle autorità italiane che non c'è il permesso per vendere biglietti per la gara di Champions League del 26 settembre a causa probabilmente dei disordini creati dai tifosi olandesi nella trasferta a Roma di due anni fa prima della gara di Europa League. Il sito ufficiale del club olandese ricorda che la stessa iniziativa è stata adottata dalla polizia e dalle autorità per Napoli-Nizza, ma rivela che chiederà i motivi esatti del provvedimento per capire se c'è ancora l'opportunità di ottenere biglietti per i propri tifosi.