Feyenoord fans lit up their stadium tonight for Brad Jones’ son on the 6th anniversary of his passing. #Respect pic.twitter.com/oDDwVuoxM2 — Football Away Days (@FBAwayDays) 18 novembre 2017

Ci sono momenti che vanno oltre il calcio, oltre la rivalità del campo. E il De Kuip ha dimostrato di essere in grado di emozionare, con un tributo toccante. E' il 12' di Feyenoord-Venlo, tutto lo stadio si è illuminato e dagli spalti si è alzato il coro 'You'll never walk alone' in direzione di Brad Jones. Il portiere del Feyenoord, sei anni fa, ha perso suo figlio Luca di 6 anni. La leucemia l'ha portato via, e proprio il 18 novembre ricorre quel triste anniversario. Tutto lo stadio si è stretto vicino al dolore di Jones, tifosi di casa ed avversari.