E' ufficiale: i tifosi del Napoli potranno seguire gli azzurri di Sarri nell'ultima trasferta del girone di Champions League, a Rotterdam, contro il Feyenoord, nonostante l'inverso fosse stato negato all'andata. Saranno 1200 i biglietti a disposizione per i supporters italiani al De Kuip. A stabilire il numero di tagliandi in vendita è stato direttamente il sindaco Ahmed Aboutaleb.



Solitamente, il Feyenoord mette a disposizione dei tifosi avversari il 5% dei biglietti disponibili per un totale di 2400 biglietti. Per i napoletani, per ragioni di ordine pubblico, saranno la metà. Poco male però, considerando che la possibilità di vedere i tifosi azzurri a Rotterdam sembrava molto remota nelle scorse settimane.