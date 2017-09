L'allenatore del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Champions League a Napoli: "Abbiamo molti infortunati, ma dobbiamo pensare positivo e giocare meglio come squadra. Sarebbe ideale passare subito in vantaggio, ma sarà molto difficile anche perché partiamo sfavoriti. Ci servono i tre punti, giocheremo senza paura, ma con equilibrio. Sarà importante non prendere gol in avvio. Sappiamo come gioca il Napoli, fanno un pressing molto alto e noi non dovremo rischiare di perdere palloni, ma allo stesso tempo impostare da dietro". Reduce da due sconfitte di seguito in campionato, oltre al pesante 4-0 subito in casa del Manchester City, il Feyenoord vuole rianciarsi in un San Paolo che non si annuncia come una bolgia, visto che sono attesi meno di trentamila tifosi, mentre i supporters olandesi non ci saranno: "Nel nostro stadio - dice Van Bronckhorst - c'è un'atmosfera incredibile di solito e so che anche qui è così. Sarà bello giocare qui, peccato che non ci siano i nostri tifosi ma capisco la decisione e la rispetto".