L'uomo più veloce del mondo, Usain Bolt, ha una grande passione per il calcio ed è tifoso del Manchester United. In un'intervista a Fifa.com ha eletto la propria Top 11 - tra i giocatori attivi -, schierata rigorosamente con il 4-3-3, e con in porta Buffon, elogiato in modo particolare dal gaimaicano.



"Il futuro? Mi piacerebbe giocare a calcio ora mi sono ritirato dalla pista e dal campo. Sto parlando in interviste e molti club hanno raggiunto. Purtroppo, nel mese di agosto ho subito un brutto danneggiamento e non sono stato in grado di fare alcuna formazione da allora. Spero di poter giocare alcuni giochi nel 2018".



"Il Pallone d'Oro? Vorrei andare per Ronaldo. Tutti e tre sono giocatori sorprendenti, ma nell'ultimo anno Cristiano ha vinto la Liga, la Champions League e ha nuovamente finito per la quinta stagione. La sua capacità di rimanere al massimo anno dopo anno è molto impressionante".



"Coach of the Year? Mi piacerebbe giocare per Zidane. L'ho davvero ammirato come un giocatore e ha fatto la transizione al allenatore molto bene. Ha vinto cinque grandi trofei in cinque tornei".



"Premio Puskas? Vorrei votare per Oscarine Masuluke. Per un portiere a segnare un calcio di overhead nel tempo di arresto come quello è impressionante".



4-3-3 - Gigi Buffon (Juventus); Dani Alves (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Milan), Marcelo (Real Madrid), Paul Pogba (Manchester United), N'Golo Kantè (Chelsea), Philippe Coutinho (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (Barcellona), Neymar (Barcellona).