Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino.



'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci spiega gli ultimi aggiornamenti in FIFA Ultimate Team che hanno comportato un rating refresh per i valori di molti giocatori in Serie A. Chi conviene comprare? Chi invece è da evitare? Mattia ci indica la top 3 delle carte da non lasciarsi sfuggire e anche la flop 3, ovvero quei giocatori da evitare per il rapporto qualità/prezzo. Cosa ne pensate? Vi invitiamo a commentare facendo domande poichè Lonewolf risponderà ogni settimana alle domande degli utenti di Calciomercato.com proponendo anche una nuova pagina della sua rubrica perciò fate le vostre domande nei commenti. Ecco la puntata di oggi.