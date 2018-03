Calling all Spanish gamers!



The new Virtual LaLiga eSports tournament could be your route to the #FIFAeWorldCup Grand Final!



FIND OUT MORE

Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia ededica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone:un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani:, questo il suo nickname in game, ci racconta degli ultimi sviluppi all'estero per il movimento degli eSports: dopoinfatti, anche. Laha infatti annunciato le modalità il quale i gamer iberici potranno sfidarsi per la conquista del titolo e l'accesso alle finali mondiali.Cosa ne pensate? Vi invitiamo a commentare facendo domande poichè Lonewolf risponderà ogni settimana alle domande degli utenti diproponendo anche una nuova pagina della sua rubrica perciò fate le vostre domande nei commenti. Ecco la puntata di oggi.