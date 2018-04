Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino.



'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci parla oggi dell'eSports Academy Trophy, primo torneo tra pro player di quattro club italiani (Sampdoria, Empoli, Cagliari, Perugia) e vinto proprio dal nostro Guarracino al Romics a Roma lo scorso weekend con la sua Sampdoria. Una festa del gol: dalle sassate di Pavoletti e Diamanti ai tocchi delicati di Linetty e Caprari, ecco le migliori giocate del torneo! Qual è secondo voi la rete più bella? Scrivetelo nei commenti!