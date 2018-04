Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino.



'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci parla oggi della ​Fifa Interactive Club World Cup, il Mondiale per club di Fifa 18. Ad agosto 2017 la prima edizione, ma ora cambiano le regole: non solo i pro player di club ufficiali invitati direttamente dagli organizzatori (Sampdoria, Roma, Manchester City, Psg e Ajax per citarne alcuni), ma anche altre entità. E non è l'unica novità, perché tra PS4 e Xbox ce ne saranno molte altre: quali? Scopritelo nel nuovo video di Mattia Guarracino!