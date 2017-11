Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione anche in Italia e Calciomercato.com dedica una nuova rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi e a curare la rubrica un vero e proprio esperto in materia, Mattia Guarracino.



'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci dà dei consigli importanti per progettare al meglio le tattiche all'interno di FIFA 18: un tutorial sui settaggi ruolo per ruolo partendo dai terzini, rigorasmente difensivi fino alle prime punte. Cosa ne pensate? Vi invitiamo a commentare facendo domande poichè Lonewolf risponderà ogni settimana alle domande degli utenti di Calciomercato.com proponendo anche una nuova pagina della sua rubrica perciò fate le vostre domande nei commenti. Ecco la puntata di oggi.