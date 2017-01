Cristiano Ronaldo, attaccante del Real Madrid, è stato premiato come miglior giocatore del 2016 durante la cerimonia denominata "The Best": premiato dal presidente della FIFA in persona Gianni Infantino, il portoghese è stato incoronato durante la cerimonia dei FIFA Football Awards 2016. Ronaldo si impone, come già nell'assegnazione del Pallone d'Oro, su Lionel Messi e Antoine Griezmann.



LA MIGLIOR FORMAZIONE DEL 2016 - Cinque i giocatori del Real Madrid, quattro del Barcellona più uno ( Dani Alves ora alla Juve , ndr) e Manuel Neuer , fanno parte della FifPro World 11 premiato a a Zurigo. Questa la miglior formazione del 2016 per la Fifa: Neuer ; Dani Alves , Piqué , Sergio Ramos , Marcelo ; Modric , Kroos , Iniesta ; Messi, Suarez, Ronaldo .