Non c'è solo il Chelsea nel mirino della Fifa. Come riporta la BBC, infatti, il massimo organismo del calcio mondiale ha confermato di aver aperto un'indagine anche sul Manchester City per violazione delle regole sul trasferimento dei calciatori minorenni.



IL PRECEDENTE - Già lo scorso maggio il City era stato punito dalla Football Association con una multa di 300mila sterline, circa 340mila euro, per aver preso contatti coi genitori di due giovani calciatori che si trovavano sotto contratto con altre squadre. Se l'indagine confermerà la violazione dei regolamenti, il Manchester City rischia di avere il mercato bloccato per le prossime sessioni.