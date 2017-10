La Fifa sta pensando di mandare in soffitta la Confederations Cup e organizzare al suo posto un nuovo Mondiale per club, diverso da quello che si gioca annualmente a dicembre e a cui oggi prendono parte le squadre vincitrici della Champions nei vari continenti. La conferma arriva da Gianni Infantino, al termine della riunione del Consiglio Fifa a Calcutta. "L'attuale Mondiale per club è un bel torneo ma non ha avuto l'impatto che si sperava - ammette il presidente della Fifa -. Dobbiamo vedere se riusciamo a organizzare qualcosa di speciale, di nuovo, che sia d'aiuto ai club e alle Confederazoni di tutto il mondo. Quando la Fifa organizza un torneo, deve essere qualcosa di speciale altrimenti meglio non farlo. Un'opzione potrebbe essere quella di organizzarlo al posto della Confederations Cup".