Il mondo degli e-games è in costante espansione e tra i videogiochi più popolari ci sono quelli dedicati al pallone. Mai però calcio e realtà virtuale sono stati così vicini: a Londra, presso gli Sky Studios, si tiene la prima edizione della, competizione che permetterà ai club professionisti di lottare per vincere questo titolo... tramite i loro rappresentanti virtuali. All'evento parteciperà anche Calciomercato.com: non solo con l'inviato Federico Albrizio per seguire e raccontare questa storica iniziativa, ma anche perché, che su CM.com cura la rubrica "La Fifa del Lupo" sarà tra i protagonisti dell'evento come giocatore della Sampdoria.19 club forniranno in tutto 24 giocatori, che si daranno battaglia a partire dalle 9 divisi in due divisioni.: sarà completato così un roster di 30 e-gamers che lotteranno per aggiudicarsi il trofeo più prestigioso per questa categoria.- August 'AGGE' Rosenmeier (PS4)- Lucas 'DAXE' Cullerier (Xbox One)- Tim 'TIMLATKA' Schwartmann (Xbox One)Lukas 'IDEALZ' Schmandt (PS4)- Benedikt 'SALZOR' Saltzer (PS4)- Daivd 'DAVEBTW'Bytheway (Xbox One)- NIccolò 'INSA' Mirrà (PS4)- Sam 'POACHER' Carmody (Xbox One)- Dani 'AFCAJAXDANI' Hagebeuk (PS4)- Koen 'AFCAJAXCOEN' Weijland (Xbox One)- David 'DAVIDSP' Soriano Perujo (PS4)- Marcus 'MARCUZZO' Jorgsen (PS4)- Kieran 'KEZ' Brown (Xbox One)-Mattia 'LONEWOLF92' Guarracino (PS4)- Fouad 'OLRAFSOU' Fares (Xbox One)- Jamie 'JAMBOO' Ridgen (Xbox One)- Romal 'ROMAL-1) Abdi (PS4)- Francisco 'QUINZAS' Cruz- Bryan, 'BRYAN' Hessing (PS4)- Christopher 'NYC_CHRIS' Holly (PS4)- Franco 'FRANOPLAY' Colagrossi (Xbox One)- Quinten 'QUINTENX' van der Most (Xbox One)- Erhan 'DRERHANO Kayman (Xbox One)Vincent'VINCH' Hoffmann (Xbox One)