Fifa e EA Sports hanno annunciato la nascita di una nuova competizione che permetterà ai videogiocatori di tutto il mondo di lottare per laurearsi campioni di Fifa 18: a partire dal 3 novembre avranno inizio le EA SPORTS FIFA Global Series, il torneo ufficiale di qualificazione per la FIFA eWorld Cup Grand Final 18. I giocatori potranno accedervi tramite la FUT Champions Weekend League e agli eventi live che si terranno da novembre 2017 fino a luglio 18. Saranno identificati i migliori 128 concorrenti (64 per Playstation 4 e 64 per Xbox One) che accederanno ai Global Series Playoff, da qui si arriverà al Global Series Tour e alla finale.