Novità in arrivo per FIFA18. A partire dalla copertina, sulla quale non ci sarà Leo Messi, che ha già raggiunto un accordo con Konami per PES. Difficilmente verrà confermato Reus, dall'Inghilterra portano avanti la candidatura di Del Alli, trequartista del Tottenham, in corsa anche Dybala e Griezmann. Manca ancora l'ufficialità ma dovrebbero esserci tre campionati in più: la lega cinese (Chinese Super League) e quella indiana (Indian Super League), più la terza divisione tedesca. Migliorato "Il Viaggio", "The Journey", la modalità storia introdotta in FIFA 17. Lo ha confermato il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson: "FIFA 18 sarà costruito sulle fondamenta che abbiamo creato con la modalità storia di quest'anno. Nella nuova versione saranno introdotti altri personaggi e altre storie". Il gioco dovrebbe uscire il 23 settembre, quasi una settimana in anticipo rispetto all'attuale FIFA 17 e in linea con i videogame del 2015 e del 2014 (rispettivamente 22 e 23 settembre).