Congratulazioni @JuventusFC. Questi giocatori sono stati nominati per la @World11. Più che meritato! pic.twitter.com/fDWVZgleUN — FIFPro (@FIFPro) 20 settembre 2017

. Nell'elenco didiffuso dalladei candidati per ilvotata dagli stessi calciatori, ci sono quattro giocatori della Serie A.La squadra più rappresentata è appunto la Juve, coninseriti nella lista provvisoria. C'è poi anche spazio per un ex bianconero, Leonardo, passato durante l'estate al Milan per 42 milioni di euro. La formazione definitiva sarà annunciata durante la cerimonia per il Best FIFA Football Awards, che si terrà a Londra il 23 ottobre.