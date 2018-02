Giancarlo Abete, ex presidente della FIGC, parla dei commissariamenti della Federazione e della Lega a Gr Parlamento: "Era naturale che dopo il flop dell'assemblea di lunedì scorso ci fosse una situazione di commissariamento. Il mondo del calcio ha avuto la possibilità di eleggere democraticamente i propri organi dirigenti, non ci è riuscito, quindi il commissariamento è giusto, ed è naturale che sia in capo ai massimi esponenti del Coni. E' già avvenuto nel 1996 con Pagnozzi e nel 2000 con Petrucci. Ci sono già dei precedenti. Non è avvenuto soltanto nel 2006, quando, prima Rossi e poi Pancalli furono i commissari del post Calciopoli"