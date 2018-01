L'ex presidente della FIGC, Giancarlo Abete, ha parlato in occasione dell'assemblea straordinaria elettiva della Lega Nazionale Dilettanti della possibile candidatura di Claudio Lotito a presidente federale: "Lotito è una persona di grande capacità, tante volte però non ha il senso del limite". Abete ha inoltre affrontato il tema del possibile commissariamento del presidente del Coni Malagò: "Per me quella parola non esiste. Esiste la democrazia. La difficoltà è invece saper governare. Serve uno sforzo di generosità, individuare una posizione unitaria anche se mediata. Mi auguro che da qui al 29 gennaio ci si arrivi. Per essere persone che amano il calcio serve la capacità di fare un passo indietro per consentire un passo avanti al movimento".