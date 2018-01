Urbano Cairo, presidente del Torino, parla a Premium Sport dell'elezione in corso FIGC: "Possibile l’intesa tra Gravina e Sibilla o si andrà al commissariamento della FIGC? Non lo so, io non sono parte di nessuna intesa, sono qui come votante in quanto presidente del Torino. Penso che si debba arrivare a una composizione, anche perché mi dispiacerebbe che alla fine si arrivasse a un commissariamento che sarebbe una sconfitta per tutti. Il commissariamento significa rinunciare a trovare una soluzione condivisa per far ripartire il calcio. Avere una persona esterna mi sembra una cosa negativa che non mi piace. Io ho cercato in tutti i modi che questo non fosse, spero che ci sia tra i tre candidai un momento di unità per uscire da questa situazione e per fare le riforme che servono per rilanciare il calcio. Oggi dobbiamo trovare un punto di condivisione per partire. Un accordo tra Gravina e Sibilla consentirebbe la governabilità della Federcalcio? Non voglio essere io a trovare delle soluzioni di questo genere, sarà importante che i candidati parlino tra di loro e trovino dei punti di condivisione. E’ tutto in evoluzione, vediamo se questa cosa potrà avere una possibilità oppure no".