Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc, ha parlato a Radio Crc: "Sto andando in Federcalcio per il mio primo contatto, volevo salutare tutti coloro che lavorano in Federazione perché non mi conoscono e farò capire loro che sarà un lavoro difficile, ma dovremo farlo con entusiasmo. Solo con una bella squadra si possono raggiungere risultati. Credo che la complessità del mondo del calcio dipenda dalle regole macchinose che lo governano e poi il calcio è nell'occhio del ciclone perché è fatto di passione, di quella di tutti gli italiani. Questo sport ha bisogno di essere rivisitato nelle sue regole e dispiace che questo passaggio nasca da un insuccesso sportivo, ma questo non deve condizionare la vita della Figc che è fatta di vittorie e sconfitte. Il testimone più forte è quello che si sta verificando da troppi mesi perché è vero che la Lega Serie A ha un peso non determinante, ma la Serie A ha una grossa valenza. Non abbiamo problemi ad allungare il commissariamento, il nostro regolamento ci autorizza ad avere un periodo più lungo che, però, va deliberato. Abbiamo davanti un buffet incredibilmente vasto di cose da fare e individueremo delle priorità, ma non tralasceremo nessun altro aspetto. Dobbiamo avanzare con le carte facendo le cose urgenti subito, ma le altre le faremo certamente dopo".



SU COSTACURTA E IL CT - "Costacurta è un personaggio che va al di là del giocatore e dei trofei che ha vinto. Ha buonsenso, è entrato nel mondo del calcio anche dall'altra porta e quindi conosce gli aspetti organizzativi e ha delle valenze personali molto forti. Malagò invece si avvarrà di Bernardo Corradi che è una persona di grande spessore. Abbiamo investito subito Costacurta che dovrà scegliere il nuovo ct, un allenatore che abbia carisma, che conosce il calcio nazionale e i nomi che state leggendo sono tutti su questa linea. Mancini nuovo ct? Ieri sera ho chiacchierato con Costacurta e credo di poter dire che oggi ha già iniziato con i primi contatti telefonici, anche approfittando del fatto che Mancini è a Roma per cui potrebbero essersi sentiti già ieri sera. Nuovo ct già dalle prossime amichevoli? Dobbiamo rispettare tutti e quindi Di Biagio verrà sentito, per cui solo dopo saprò rispondere con maggiore esattezza".