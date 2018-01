Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato al termine dell'assemblea per l'elezione del presidente della Figc, che si è conclusa con un nulla di fatto: "Era scritto che finiva così visto che c'erano tre candidati. Dovevamo rinviare le elezioni e trovare una condivisione e partecipazione perché il calcio ci guarda e al centro va messo il pallone e non le poltrone - ha detto il numero uno dei blucerchiato - È stata una buffonata, ora ci sarà il commissariamento, ma io sono un po' malizioso, per me c'era sotto un piano per andare verso questa direzione. Dobbiamo cambiare questo calcio e riportare le gente allo stadio. Invece così abbiamo fatto un'ulteriore figura di cacca".