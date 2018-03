Sono mesi caldi e decisivi per quanto riguarda la politica del calcio. Dopo che le elezioni Figc dello scorso gennaio non sono riuscite a produrre un presidente, il Coni ha deciso di commissionare la Federazione, così come la Lega di Serie A. Per il 2019, quando il commissariamento terminerà, l'idea è di avere un presidente-manager al vertice e in questo senso comincia a circolare con frequenza il nome di Beppe Marotta.



LASCIA LA JUVE? - Attualmente amministratore delegato e direttore generale della Juventus, Marotta - che sta per diventare consigliere federale - negli ultimi mesi ha ammesso di non avere intenzione di lavorare per un altro club in Italia, dopo i bianconeri. Secondo Repubblica, il suo nome trova riscontri sia dal punto di vista della Federazione che da quello dei club di Serie A, che lo hanno indicato come rappresentante nel Club Italia. Andrea Agnelli non si opporrebbe di fronte all'eventuale richiesta di Marotta di lasciare il club, una scelta che permetterebbe all'ex dirigente - tra le altre - di Sampdoria, Atalanta e Venezia di avere più tempo da concedere alla famiglia.