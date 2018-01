Quella di oggi è una giornata fondamentale per il calcio italiano: a Roma Fiumicino, l’assemblea elettiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (la FIGC) si riunisce per eleggere il nuovo presidente federale, che succederà a Carlo Tavecchio, dimessosi dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Russia 2018. I tre candidati in corsa alla elezioni di oggi sono Damiano Tommasi, il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, cioè una specie di sindacato dei calciatori; Gabriele Gravina, presidente della Serie C, e Cosimo Sibilia, presidente della Serie D.



Segui LIVE la giornata, con i contributi VIDEO dell'inviato di calciomercato.com, Francesco Balzani.



11.05 CAIRO - Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto a Sky Sport in vista dell'assemblea elettiva della Figc: "Siamo a questa assemblea e vogliamo uscire con il nuovo presidente, dobbiamo cercare di eleggerlo entro la giornata di oggi. Ci sono due componenti, chi appoggia Sibilia e chi Gravina e per questo credo che si vada per metà voti per l'uno e l'altra metà per l'altro. La Lega di Serie A è spaccata e dobbiamo cercare di trovare un'unità anche se ci stiamo mettendo tantissimo tempo. La commissione non ha prodotto i nomi per confrontarci e una serie di cose, compresi i diritti tv, ci hanno fatto perdere un po' di tempo per l'elezione visto che stiamo parlando di cose importanti. Se entro un mese non ci sarà il nuovo presidente della Lega c'è il rischio commissariamento, ma non vorrei aiuti dall'esterno visto che possiamo trovare una soluzione. Il commissariamento o si fa o non si fa, non dobbiamo aspettare un mese. Mazzarri? È un allenatore molto aziendale, vuole la rosa non troppo ampia per dedicarsi a tutti i giocatori: è appena arrivato ma l'impressione è eccellente e credo che farà molto bene. Chi voto oggi? Ho un'idea che mi porta a Gravina ma vediamo cosa succederà dopo".



11.00 PARLA ALBERTINI - Demetrio Albertini, analizza la situazione in vista delle elezioni per la presidenza della Figc: "Non ho partecipato a nessuna riunione, Tommasi è un amico e ci sentiamo spesso, lui rappresenta una componente che ha voluto candidarlo. Credo che bisognerà capire cosa decideranno dopo la prima votazione. Troppi tre candidati? L'ho sempre detto, credo che arrivare con tre candidati, anche se poi alla fine i programmi sono simili, voglia dire che non si è trovato il modo di fare sintesi e dove fare riforme. L'auspicio sarebbe stato quello di avere un candidato unico e definire un solo programma. Se mi ricandiderei contro Tavecchio? Beh, nel mio caso ci sono stati solo 15 giorni di trattative, mi sembrava un atto dovuto quello di mettermi a disposizione: sono stati 15 giorni di monitoraggio e campagna elettorale. Credo sia stato giusto, poi siamo in democrazia e non sono voluto scendere a compromessi. Non ho nessun rimpianto. Gli ex calciatori un fastidio per la federazione? Non lo so quanto, e questo mi dispiacerebbe. Una parte degli ex calciatori non sono ben visti. Forse si attribuisce sempre alla storicità dell'assocalciatori il ruolo di sindacato. Invece alla fine è parte di governo, bisogna pensare che i calciatori possano dare il loro contributo. Qui è politica pura, la difficoltà tante volte sono i veti incrociati del post-elezioni che non ti consentono diverse riforme".



10.25 PARLA TOMMASI - Il presidente dell'AIC e candidato alla presidenza della Figc, Damiano Tommasi, ha parlato ai cronisti presenti all'Hilton di Fiumicino: "Al momento siamo ai nastri di partenza. Ci sono tre candidati e vedremo le urne che diranno. Assocalciatori ago della bilancia? Non lo so, Tommasi oggi è candidato per fare il presidente e non l'ago. Da solo e si parlerà di alleanze? Non lo so, vediamo cosa dicono i delegati. Durare più di un mese? È uno degli onerosi compiti che si dovrà assumere il nuovo presidente federale".