Oggi si decide il futuro della Figc: avanti con Carlo Tavecchio o largo ad Andrea Abodi, l'Italia del pallone si riunirà all'Hilton Rome Airport di Fiumicino per stabilire a chi affidare la presidenza federale. Esito incerto, le componenti del calcio italiano sono spaccate tra la conferma di Tavecchio (in carica dall'agosto del 2014, dopo aver prevalso su Albertini) e la volontà di dare via a un nuovo corso: difficile che si possa risolvere alla pria votazione, con ogni probabilità bisognerà attendere la terza votazione, quando basterà il 50%+1 dei votanti validamente espressi per risultare vincitore (alla prima necessario il 75% dei voti, alla seconda il 66%).



LE PROIEZIONI - Secondo le proiezioni dell'ultim'ora proprio il presidente uscente risulta essere in leggero vantaggio: Tavecchio è forte del sostegno della maggior parte della Lega Serie A, della Lega Nazionale Dilettanti e dell'Associazione Allenatori. Attenzione però perché Abodi ha i numeri per tentare il sorpasso: AIC (Calciatori), Lega Pro, Lega B e una minoranza della A. Orientati verso l'astensione gli arbitri, resta circa un 12% di voti incerti che possono decidere l'esito dello scontro. Tavecchio-Abodi, al via l'ultimo atto.