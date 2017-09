Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio ha disposto l'effettuazione di un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le gare calcistiche della prossima giornata dei campionati in programma nel fine settimana in memoria delle vittime del nubifragio che ha colpito la città di Livorno.



Intanto il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin ha dichiarato a Radio Fiesole: "Un'amichevole di beneficenza fra Fiorentina e Livorno? C'è questa possibilità, ci sono già delle pre intese in corso e mi sembra una cosa bellissima. Questa solidarietà che sta arrivando, super partes, da tutta Italia, dimostra la comprensione di quello che effettivamente abbiamo vissuto e stiamo continuando a vivere con grandi difficoltà per tutta la cittadinanza".