Luis Figo parla del derby di Milano: "Mi auguro che vinca l’Inter perché questa società è stata una parte importante della mia carriera. Ho avuto la fortuna di arrivare in un momento in cui il club ha ripreso a vincere e ho sempre sentito l’affetto della gente. All’Inter sono ancora molto legato. Che partita mi aspetto? Il derby è una gara diversa dalle altre: non è importante il momento di forma che una formazione attraversa, ma fondamentale è l’ambiente e la voglia di vincere che si hanno. Sarà un derby intenso, equilibrato e interessante. I rossoneri stanno recuperando in classifica e con Gattuso stanno giocando meglio; l’Inter dopo un momento con parecchie difficoltà sono tornati a puntare in alto. Icardi corteggiato da Real e Psg? L’Inter è un grandissimo club ed è un peccato che gli ultimi anni non abbia giocato in Champions. Mauro ha esperienza e maturità per fare la differenza ovunque: se resterà o meno dipenderà dalle sue decisioni personali, ma di sicuro Mauro è forte".