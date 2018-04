Intervenuto a TMW, l'ex calciatore dell'Inter, Luis Figo, ha parlato della corsa Champions, spiegando come non sarà semplice per i nerazzurri.



“Italia fuori dal Mondiale? E’ dura per quello che rappresenta nel mondo. E’ dura per tutti, ma è anche una lezione per il futuro. I responsabili devono ragionare del perché di questo fallimento. L’Inter? Ha avuto un calo in inverno, credo che la corsa Champions non sarà facile. E’ importante che una società come quella nerazzurra debba ambire sempre a giocarla. Da anni non partecipa insieme al Milan. Mi aspetto che entrambe saranno competitive già dal prossimo anno, anche in ottica scudetto“.