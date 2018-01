Luis Figo, ex stella di Real Madrid e Inter, parla al Corriere della Sera dei nerazzurri e dei portoghesi che faticano a Milano: "Spero che i nerazzurri possano vincere il campionato. Juventus e Napoli solo forti, mi auguro di vedere una lotta a tre per lo scudetto. Joao Mario, come Andre Silva, è forte ma non è riuscito ad adattarsi al calcio italiano. Non è facile poi quando le cose non vanno bene. Spero che il buon rendimento della squadra possa aiutarlo.