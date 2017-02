Il Filadelfia è sempre più vicino alla rinascita. Quest'oggi il presidente del Torino Urbano Cairo e quello della Fondazione Filadelfia, Cesare Salvadori, al termine di una lunga riunione hanno trovato l'accordo per l'affitto dell'impianto alla società granata. A dare notizia del buon esito della riunione è stata la stessa Fondazione attraverso il seguente comunicato: "Questo pomeriggio, presso la sede milanese della Cairo Communication, si sono incontrati il presidente della Fondazione Stadio Filadelfia Cesare Salvadori, il dottor Giuseppe Ferrari segretario generale della Fondazione con il presidente del Torino F.C. Urbano Cairo e il dottor Giuseppe Ferrauto amministratore delegato della Cairo Comunication e consigliere della Fondazione Filadelfia. Durante l'incontro si sono trovate le intese sui criteri e i principi dell'accordo per la concessione dello Stadio Filadelfia al Torino F.C. Gli importi che verranno corrisposti dal Torino F.C. serviranno alla Fondazione Filadelfia per completare le opere dell'intero compendio".

Ora potrà essere confermata la data del 25 maggior come quella dell'inaugurazione dell'impianto.