Ora il Torino è davvero tornato a casa: la società granata ha trovato l'accordo per il contratto d'affitto dello stadio Filadelfia. Nel primo pomeriggio si è tenuto il CdA della Fondazione e con tre voti a favore, uno contrario (quello del rappresentante dei tifosi Domenico Beccaria) e un astenuto (il rappresentante del Torino Giuseppe Ferrauto, in quanto diretto interessato) è arrivata la fumata bianca: ora sarà il Collegio del Fondatori a ratificare la decisione del CdA, una prassi burocratica necessaria.



L'accordo prevede che il Torino avrà in gestione per i prossimi venti anni il Filadelfia, ma non solo: la società granata potrà anche gestire un bar all'interno dell'impianto. Questo era uno degli scogli principali da superare, uno degli ostacoli che nelle ultime settimane hanno portato anche ad un duro botta e risposta pubblico tra il presidente granata Urbano Cairo e la Fondazione. Il Filadelfia verrà utilizzato dal Torino come centro di allenamento per la prima squadra e come campo per le partite di campionato e di coppa della formazione Primavera.