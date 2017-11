L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla dell'Inter e spiega come Luciano Spalletti sia vicino a un nuovo record.



“Con un’avvertenza non da poco, ma ormai siamo alla filastrocca nerazzurra. Questa inizia con «Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar...». Le altre vanno dal «Sarti, Burgnich, Facchetti...» al «Julio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel...», senza dimenticare lo «Zenga, Bergomi, Brehme...» di trapattoniana memoria. Squadre che hanno fatto la storia dell’Inter a colpi di successi - ecco l’avvertenza per evitare accuse di blasfemia -, ma che come quella di Spalletti erano identificabili con un undici base. Aspettando di vedere se riusciranno ad alzare qualche trofeo, a fare la storia domani sera contro l’Atalanta potrebbero essere però Icardi e compagni. Perché se per la sesta volta consecutiva scendesse in campo la stessa formazione il record scatterebbe non soltanto a livello interista, ma proprio di calcio italiano. Dal ‘94-95 infatti nessuna squadra ha schierato in Serie A lo stesso 11 in sei turni di fila. A cinque si è fermato l’Ascoli, che nel 2010-11 iniziò la stagione senza variazioni. Per gli amanti delle statistiche, prima dell’avvento di Spalletti l’Inter non era mai andata oltre alle tre formazioni uguali di fila”.