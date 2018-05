"La Juve è favorita, ma è una finale, e nelle finali non sempre i più forti vincono". Parola di Gennaro Gattuso, in vista dell'ultimo atto della Coppa Italia, che domani sera all'Olimpico opporrà i bianconeri al Milan. Sul primo assunto, Juve favorita, i quotisti SNAI concordano: il segno «1» bianconero è offerto a quota piuttosto bassa, 1,85, ed è ampio il fossato con il «2» rossonero, dato a 4,50. La «X» alla fine dei tempi regolamentari è un'opzione da 3,35. Anche i precedenti sono a favore della Juventus, che ha vinto le ultime quattro sfide, tre di campionato e una di Coppa Italia. Va anche detto, però, che le finali più recenti tra le due squadre, datate 2016, sono state soffertissime e segnate da esiti alterni: nella finale di Coppa Italia la Juve ebbe la meglio solo ai supplementari con l'1-0 decisivo di Morata; sette mesi dopo, in Supercoppa, fu il Milan a festeggiare al termine dei rigori.Il 12% vede i supplementari. Pro Juve anche le scelte degli scommettitori SNAI sulla giocata «1X2»: il 78% delle giocate è per la vittoria bianconera, il 12% punta sul pareggio, solo il 10% dice Milan. Nette anche le percentuali sulla scommessa “Coppa in mano”: 73% per la Juve (quota 1,40), 27% per il Milan (a 2,75).