La Spagna viaggia veloce verso il quinto titolo Europeo Under 21, con il quale aggancerebbe l’Italia in cima alla classifica delle squadre più vincenti. Lo dicono le quote sulla finale di domani contro la Germania. La Rojita, dominatrice assoluta del torneo fino a ora (4 vittorie su 4), conduce ampiamente sia nelle scommesse sulla gara secca che in quelle su chi alzerà il trofeo. Sul tabellone Snai la quinta vittoria di fila della Spagna viaggia a 1,90, mentre si punta a 3,60 sul pareggio al 90’ e a 4,00 sul successo dei tedeschi. Iberici avanti anche nel testa a testa sul trofeo, 1,40 contro 2,75 le quote. Sarà una gara votata all’attacco: quasi estrema la propensione offensiva degli spagnoli (12 gol fino a ora, una media di 3 a gara), buona anche quella dei tedeschi (7 reti all’attivo), un match da Over, quindi con almeno 3 reti complessive, vale 1,75. Quanto ai nomi dei marcatori spicca quello di Saùl Ñiguez, mattatore dell’Italia con una tripletta in semifinale e dato a 8,00 come primo goleador. A 7,50 il suo compagno di squadra Marco Asensio, mentre tra i tedeschi è in evidenza Selke, miglior marcatore tra i suoi e offerto a 8,00