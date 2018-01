Meglio tardi che mai. Il più classico dei proverbi per un finale da mani nei capelli. La Fiorentina, alla fine, ce l’ha fatta: è riuscita a comprare un giocatore. E non solo perché serviva davvero, bensì per sedare l’ira e il disinteresse che si è creato in città dopo l’esplosione dei conflitti interni in occasione della sconfitta contro l’Hellas Verona. Bryan Dabo arriverà oggi in cottà,, due giorni dopo il probabile epilogo dell’era Della Valle. E, verrebbe da pensare, non deve aver visto la partita, altrimenti avrebbe imboccato all’istante la strada di casa.



IN EXTREMIS – I viola hanno inseguito svariati profili, rimanendo bloccati dalla situazione legata alle cessioni. Con il budget nullo – nonostante trenta milioni di attivo rimasti dall’estate, ma utilizzati per “strategie aziendali” – Pantaleo Corvino e Carlos Freitas hanno perseguito le più svariate tracce, salvo poi doversi fermare davanti a richieste esose e la volontà di far le nozze con i fichi secchi. Perché piazzare gli esuberi, alla fine, è stato più difficile del previsto.



MUSCOLI IN MEDIANA – Dabo è, di fatto, il primo vero acquisto della Fiorentina in questa sessione di mercato, se non si considera l’arrivo del classe ’01 Nino Kukovec. Diciassette presenze, due reti e un assist in stagione, il centrocampista è stato prelevato dal Saint-Etienne per una cifra che oscilla tra i 3,5 e i 4 milioni di euro. Campione di Francia con il Mointpellier nel 2012, lo scorso anno ha condiviso il centrocampo della società transalpina con il gigliato Jordan Veretout. E la ‘Viola’ spera possa aver azzeccato il colpo come con il suo attuale numero 17.



FISICO E ‘LEGNA’ – Il suo compito, nello scacchiere di Stefano Pioli, sarà quello di rompere il gioco avversario. Un bestione di centottantasette centimetri da posizionare davanti alla difesa, questo sarà Bryan Dabo. Cresciuto nelle giovanili del Saint-Etienne, è successivamente passato al Mointpellier, prima di essere girato in prestito al Blackburn. Poi, il ritorno nella piazza in cui tutto è iniziato. Adesso, a quasi ventisei anni, il francese – con passaporto maliano - è pronto per un quadriennale con la Fiorentina. Partirà dietro, in seconda fila, ma la sua nuova linfa sarà determinante nelle rotazioni.