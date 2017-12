Un Milan piuttosto mediocre quello visto al Franchi al cospetto di una Fiorentina che ci ha provato di più, seppur senza la doverosa convinzione. Il pareggio ottenuto è un brodino che serve a poco per la classifica, con le concorrenti che hanno l'occasione di allungare il passo. Tra le poche note positive c'è sicuramente Hakan Calhanoglu, uno dei giocatori più discussi anche in ottica mercato.





HAKAN FORMATO TRASFERTA - Una zampata sotto porta, un destro scaricato sotto la traversa con tutta la rabbia del momento. E' un Calhanoglu finalmente risolutivo, con il terzo gol stagionale lontano da San Siro dopo quelli di Vienna e Verona. "Calhanoglu lo abbiamo recuperato con il lavoro, con la sua passione. Ha delle doti incredibili, ma per giocare a calcio bisogna allenarsi a 100 all’ora. Ma se è migliorato, è solo merito suo”. Così Gattuso ha analizzato la gara dell'ex Bayer Leverkusen, nelle ultime due uscite si sono visti segnali di risveglio, di ritrovata vivacità. Mancano ancora diversi step per vedere un giocatore determinante, in linea con quelle che erano le previsioni estive. Da lui il Milan si aspetta maggiore personalità e applicazione perché dal punto di vista tecnico ci sono tutte le carte in regola per incidere anche in serie A.



MAGGIORE CHIAREZZA - In Turchia ci sono il Galatasaray e il Fenerbahce pronte a fare di tutto pur di strapparlo al Diavolo. Calhanoglu ha un buon mercato e le tante prestazioni sottotono avevano alimentato diverse voci su una possibile cessione a stagione in corso. Sull'argomento il Milan deve fare chiarezza, capire se vuole puntare con forza sul turco. Hakan vale uno sforzo anche da parte di Gattuso, il confronto con Borini non regge. Da Firenze sono arrivati segnali in tal senso, sarà davvero lui il miglior acquisto di gennaio?