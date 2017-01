Incredibile a Darmstadt. Anis Ben-Hatira, centrocampista di origini tunisine con un passato nell'Hertha Berlino e campione d'Europa Under 21 nel 2009, è stato licenziato dal suo club per la sua aderenza al movimento islamico salafista Ansaar International e.V, che opera in Ghana e che viene considerato un'organizzazione radicale. "Dopo aver analizzato la situazione, abbiamo concluso che non era possibile portare avanti la collaborazione", ha dichiarato alla Bild il presidente del Darmstadt Rudiger Fritsch annunciando la rescissione consensuale del contratto.



Ben-Hatira, nato a Berlino, si sarebbe reso colpevole di aver supportato economicamente il gruppo islamista ghanese e ha commentato così la vicenda dalla propria pagina Facebook: "Ci sono poche persone che possono prendersi certe responsabilità e che possano guardarsi allo specchio e farlo con orgoglio. Grazie a Dio, io sono fra questi". Un caso che alimenterà il dibattito in Germania, trattandosi del primo licenziamento per motivi religiosi e l'emergenza terrorismo esplosa dopo l'attentato al mercato di Natale a Berlino.