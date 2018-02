L’ex atleta Fiona May, tifosa della Fiorentina, ha parlato della gara tra i viola e la Juventus, terminata 0-2, come riportato da Italpress: “Si può parlare di decisione dubbiosa. Io sono rimasta a bocca aperta perché è stata una decisione un po’ pro Juventus ma questo è il calcio. Alla Fiorentina è mancato qualcosa, come le conclusioni a rete perché è già la terza volta che noto che manca la finalizzazione. Non so se questo dipenda da una questione psicologica perché nei primi 45’ ha giocato molto bene, molto meglio che contro Inter e Verona. Non so cosa le manca, non certamente i giocatori. Ho visto la Juventus per circa mezz’ora in crisi ma la Fiorentina non è riuscita a fare gol. La zona europea per la Fiorentina è lontanissima. Non penso che cio’ dipenda dal fatto di comprare o meno dei giocatori, perché altrimenti tutti lo potrebbero fare. Sembra una buona squadra, giocano tutti bene insieme ma mi sembra le manchi convinzione”.