Il Sudtirol ha scelto come allenatore l'ex centrocampista Paolo Zanetti, che era alla Berretti della Reggiana.



A Pistoia lascia subito il ds Lorenzo Vitale: torna Federico Bargagna. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Catanzaro come direttore generale sceglie Francesco Maglione.



Restando in Lega Pro, a Prato primo incontro tra Toccafondi e la cordata senese che dovrebbe portare Bernardo Corradi allenatore e Stefano Fiore come direttore sportivo.